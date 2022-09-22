В ЕС обсуждают вопрос о выдаче виз россиянам после объявления мобилизации в РФ

Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче гуманитарных виз гражданам России после объявления мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Аниты Хипер в комментарии журналистам.

"Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию... Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", - сказала она.

Однако, Хипер отметила, что все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться индивидуально.

Она подчеркнула, что любом случает "Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности".