В ЕС обсуждают вопрос о выдаче виз россиянам после объявления мобилизации в РФ

Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче гуманитарных виз гражданам России после объявления мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Аниты Хипер в комментарии журналистам.
"Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию... Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", - сказала она.
Однако, Хипер отметила, что все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться индивидуально.
Она подчеркнула, что любом случает "Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности".
Напомним, вчера президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.
На фоне мобилизации в России увеличился поток россиян призывного возраста, которые пытаются выехать за границу. В частности, граждане РФ начали прибывать в Финляндию.
При этом в Эстонии сообищили, что не будут предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации. Также Латвия не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.
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