RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС обсуждают вопрос о выдаче виз россиянам после объявления мобилизации в РФ

Фото: в ЕС обсуждают вопрос о выдаче виз россиянам после объявления мобилизации в РФ (freepik)
Автор: Руслан Гаращенко

Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче гуманитарных виз гражданам России после объявления мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Аниты Хипер в комментарии журналистам.

"Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию... Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", - сказала она.

Однако, Хипер отметила, что все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться индивидуально.

Она подчеркнула, что любом случает "Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности".

Напомним, вчера президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

На фоне мобилизации в России увеличился поток россиян призывного возраста, которые пытаются выехать за границу. В частности, граждане РФ начали прибывать в Финляндию.

При этом в Эстонии сообищили, что не будут предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации. Также Латвия не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в РоссииВизовый режимЕвросоюз