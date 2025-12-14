ЄС не обговорює скасування санкцій проти білоруського калію, - МЗС Литви

У МЗС Литви повідомили, що в Європейському Союзі наразі не ведуться дискусії щодо можливого скасування санкцій проти білоруського калію, попри відповідне рішення Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT.
"США самостійно приймають рішення щодо санкцій проти білоруського режиму, які не пов'язані із санкціями Європейського Союзу. У ЄС немає жодних дискусій щодо послаблення санкцій проти білоруського режиму", – йдеться у коментарі міністерства.
Також наголошується, що жодна з причин, через які ЄС почав запроваджувати санкції проти Білорусі, не зникла – внутрішні репресії, підрив демократії, інструменталізація міграції, допомога Росії в її агресії проти України, а тепер – комбінована гібридна атака.
"Звільнення політичних в'язнів є важливим дипломатичним досягненням, але позиція Литви залишається незмінною: дії Білорусі завдають значної шкоди безпеці Литви, ЄС та НАТО", – заявили в МЗС.
Як повідомлялось, 13 грудня за підсумками переговорів зі США самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю - відомі білоруські опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова, лауреат Нобелівської премії Миру 2022 року Алесь Біляцький та багато інших.
У пресслужбі Лукашенка йдеться, що помилування відбулося в рамках домовленостей із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, одна з причин - скасування санкцій.
Також там додали, що крок про помилування здійснено, зокрема, через прохання глав інших держав і з огляду на гуманітарні принципи, загальнолюдські та сімейні цінності.
При цьому у Лукашенка стверджують, що нібито обміняли політв'язнів на поранених російських окупантів та полонених білоруських найманців, що воювали на боці РФ.
За словами "прессекретаря" білоруського диктатора Наталії Ейсмонт, в Україну було відправлено "понад 100 людей". Натомість Білорусь нібито отримала поранених російських окупантів, які перебували в українському полоні, а також полонених білоруських найманців.