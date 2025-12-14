ЕС не обсуждает отмену санкций против белорусского калия, - МИД Литвы

"США самостоятельно принимают решение о санкциях против белорусского режима, которые не связаны с санкциями Европейского Союза. В ЕС нет никаких дискуссий по ослаблению санкций против белорусского режима", - говорится в комментарии министерства.

Также отмечается, что ни одна из причин, по которым ЕС начал вводить санкции против Беларуси, не исчезла - внутренние репрессии, подрыв демократии, инструментализация миграции, помощь России в ее агрессии против Украины, а теперь - комбинированная гибридная атака.

"Освобождение политических заключенных является важным дипломатическим достижением, но позиция Литвы остается неизменной: действия Беларуси наносят значительный ущерб безопасности Литвы, ЕС и НАТО", - заявили в МИД.