ЕС не обсуждает отмену санкций против белорусского калия, - МИД Литвы

В МИД Литвы сообщили, что в Европейском Союзе пока не ведутся дискуссии относительно возможной отмены санкций против белорусского калия, несмотря на соответствующее решение Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.
"США самостоятельно принимают решение о санкциях против белорусского режима, которые не связаны с санкциями Европейского Союза. В ЕС нет никаких дискуссий по ослаблению санкций против белорусского режима", - говорится в комментарии министерства.
Также отмечается, что ни одна из причин, по которым ЕС начал вводить санкции против Беларуси, не исчезла - внутренние репрессии, подрыв демократии, инструментализация миграции, помощь России в ее агрессии против Украины, а теперь - комбинированная гибридная атака.
"Освобождение политических заключенных является важным дипломатическим достижением, но позиция Литвы остается неизменной: действия Беларуси наносят значительный ущерб безопасности Литвы, ЕС и НАТО", - заявили в МИД.
Как сообщалось, 13 декабря по итогам переговоров с США самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу - известные белорусские оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и многие другие.
В пресс-службе Лукашенко говорится, что помилование состоялось в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В частности, одна из причин - отмена санкций.
Также там добавили, что шаг о помиловании осуществлен, в частности, по просьбе глав других государств и учитывая гуманитарные принципы, общечеловеческие и семейные ценности.
При этом у Лукашенко утверждают, что якобы обменяли политзаключенных на раненых российских оккупантов и пленных белорусских наемников, воевавших на стороне РФ.
По словам "пресс-секретаря" белорусского диктатора Натальи Эйсмонт, в Украину было отправлено "более 100 человек". Взамен Беларусь якобы получила раненых российских оккупантов, которые находились в украинском плену, а также пленных белорусских наемников.