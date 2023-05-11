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У ЄС обговорили 11-ий пакет санкції проти Росії: Німеччина закликала бути обережними з Китаєм

Фото: у ЄС обговорили 11-ий пакет санкції проти Росії (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни Євросоюзу провели перше обговорення 11-го пакету санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Німеччина закликала бути обережними щодо обмежень, які можуть стосуватися Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.

Згідно з п'ятьма дипломатичними джерелами, знайомими з обговоренням, що пройшли вчора за закритими дверима, Італія підтримала пропозицію Німеччини концентруватися на іноземних компаніях, а не на країнах, за будь-який обхід існуючих санкцій.

При цьому дипломатична місія Німеччини в ЄС відмовилася від коментарів.

Зазначимо, що нові санкції, ймовірно, будуть націлені на китайські та іранські фірми та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три ключові елементи нового пакету санкцій проти Росії.

При цьому Reuters повідомляло, що переговори щодо 11-го пакету санкцій можуть затягтися.

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