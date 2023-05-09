Глава Єврокомісії назвала три ключові елементи 11-го пакету санкцій проти Росії

Європейський Союз готує 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, який розширить існуючі заборони і закриє можливості для обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час брифінгу у Києві.

"Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб підірвати військову машину Путіна та його доходи", - сказала вона.

За її словами, 11-й пакет міститиме три ключові елементи: