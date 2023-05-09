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Глава Єврокомісії назвала три ключові елементи 11-го пакету санкцій проти Росії

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 14:00
Глава Єврокомісії назвала три ключові елементи 11-го пакету санкцій проти Росії Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз готує 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, який розширить існуючі заборони і закриє можливості для обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час брифінгу у Києві.

"Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб підірвати військову машину Путіна та його доходи", - сказала вона.

За її словами, 11-й пакет міститиме три ключові елементи:

  • 1. Уточнення діючих інструментів, додавання більшої кількості продуктів у заборону ЄС на транзит.
  • 2. Пропозиція нового інструменту боротьби з обходом санкцій.
  • 3. Пропозиція заборонити "тіньові" організації з Росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції ЄС.

Нагадаємо, пропозиція голови Єврокомісії Урсули фонд дер Ляєн щодо 11-го пакету санкцій проти Росії була розіслана державам-членам. Воно спрямоване на закриття лазівок у торговельних обмеженнях Росії.

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