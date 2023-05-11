В ЕС обсудили 11-й пакет санкции против России: Германия призвала быть осторожными с Китаем

Согласно пяти дипломатическим источникам, знакомым с обсуждением, которое прошло вчера за закрытыми дверями, Италия поддержала предложение Германии сконцентрироваться на иностранных компаниях, а не на странах, за любой обход существующих санкций.

При этом дипломатическая миссия Германии в ЕС отказалась от комментариев.

Отметим, что новые санкции, вероятно, будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала три ключевых элемента нового пакета санкций против России.

При этом Reuters сообщало, что переговоры по 11-му пакету санкций могут затянуться.

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