ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЄС обговорили 11-ий пакет санкції проти Росії: Німеччина закликала бути обережними з Китаєм

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 15:53
У ЄС обговорили 11-ий пакет санкції проти Росії: Німеччина закликала бути обережними з Китаєм Фото: у ЄС обговорили 11-ий пакет санкції проти Росії (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни Євросоюзу провели перше обговорення 11-го пакету санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Німеччина закликала бути обережними щодо обмежень, які можуть стосуватися Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.

Згідно з п'ятьма дипломатичними джерелами, знайомими з обговоренням, що пройшли вчора за закритими дверима, Італія підтримала пропозицію Німеччини концентруватися на іноземних компаніях, а не на країнах, за будь-який обхід існуючих санкцій.

При цьому дипломатична місія Німеччини в ЄС відмовилася від коментарів.

Зазначимо, що нові санкції, ймовірно, будуть націлені на китайські та іранські фірми та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три ключові елементи нового пакету санкцій проти Росії.

При цьому Reuters повідомляло, що переговори щодо 11-го пакету санкцій можуть затягтися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз Китай
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії