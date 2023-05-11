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В ЕС обсудили 11-й пакет санкции против России: Германия призвала быть осторожными с Китаем

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Четверг 11 мая 2023 15:53
В ЕС обсудили 11-й пакет санкции против России: Германия призвала быть осторожными с Китаем Фото: в ЕС обсудили 11-й пакет санкции против России (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны Евросоюза провели первое обсуждение 11-го пакета санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Германия призвала быть осторожными по поводу ограничений, которые могут касаться Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Согласно пяти дипломатическим источникам, знакомым с обсуждением, которое прошло вчера за закрытыми дверями, Италия поддержала предложение Германии сконцентрироваться на иностранных компаниях, а не на странах, за любой обход существующих санкций.

При этом дипломатическая миссия Германии в ЕС отказалась от комментариев.

Отметим, что новые санкции, вероятно, будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала три ключевых элемента нового пакета санкций против России.

При этом Reuters сообщало, что переговоры по 11-му пакету санкций могут затянуться.

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