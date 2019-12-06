ЕС обдумывает пересмотр налоговых льгот на авиатопливо

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Это может привести к повышению стоимости билетов

Министры финансов стран ЕС заявили, что авиация может стать сектором, которому необходимо "обновить положения" о налогообложении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Как сообщается, пересмотр льгот обусловлен желанием ЕС соответствовать климатическим целям.

" Авиакомпании в настоящее время не платят топливные налоги в Европе, что, по мнению одной неправительственной организации, позволяет отрасли сэкономить 27 млрд евро в год, что помогло повысить дешевые авиабилеты и связанные с этим выбросы. Морской транспорт имеет аналогичные льготы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что и рландская авиакомпания Ryanair в 2020 году отменит рейсы из Киева в два города Германии и Швеции из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX.

Также РБК-Украина писало, что польская авиакомпания LOT в 2020 году планирует начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск. LOT подал заявки на получение слота в украинском аэропорту.

Также сообщалось, что украинская лоукост авиакомпания SkyUp откроет четыре новых курортных направления из аэропорта Запорожья в Кипр, Италию, Болгарию и Грузию.