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Авиакомпания Ryanair отменит ряд рейсов из Киева в ЕС

Новости » Транспорт     06.12.2019 - 13:19
Авиакомпания Ryanair отменит ряд рейсов из Киева в ЕС
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Рейсы отменяют из-за нехватки самолетов

Ирландская авиакомпания Ryanair в 2020 году отменит рейсы из Киева в два города Германии и Швеции из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как сообщили в авиакомпании, из-за проблем с поставками самолетов Boeing 737 MAX было решено прекратить рейсы из Киева в аэропорты Скавста и Нюрнберга по обоим направлениям.

Рейсы будут отменены с 27 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose запустит сезонные рейсы из Ивано-Франковска в Бухарест. С 27 декабря полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. На маршруте будет задействован самолет Embraer 145. Цена перелета в одну сторону стартует от 2500 гривен.

Также РБК-Украина писало, что польская авиакомпания LOT в 2020 году планирует начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск. LOT подал заявки на получение слота в украинском аэропорту.

Кроме того, европейский лоукостер Wizz Air запустил регулярные прямые рейсы из Братиславы (Словацкая Республика) в Одессу. Полеты осуществляются по воскресеньям и средам. Это уже третий регулярный рейс Wizz Air из Братиславы в Украину.

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