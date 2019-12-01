Польская авиакомпания LOT запустит рейсы в Ивано-Франковск

Фото: авіакомпанія LOT (flickr.com Kiefer)

Полеты начнут выполнять летом 2020 года

Польская авиакомпания LOT в 2020 году планирует начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что национальный польский перевозчик запросил слоты на выполнение рейсов. Всего LOT подал заявки на получение слотов в 15 аэропортов для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт.

"Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - сообщают польские журналисты.

Сейчас LOT летает в Украину в аэропорты Борисполь, Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса.

РБК-Украина писало, что азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 декабря 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку во Львов.

Кроме того, 30 ноября, авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы по маршруту Стамбул - Одесса.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp 29 октября запустила рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова.