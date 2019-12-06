ЄС обмірковує перегляд податкових пільг на авіапаливо

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Це може призвести до підвищення вартості квитків

Міністри фінансів країн ЄС заявили, що авіація може стати сектором, якому необхідно "оновити положення" про оподаткування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Як повідомляється, перегляд пільг обумовлений бажанням ЄС відповідати кліматичним цілям.

"Авіакомпанії в даний час не платять паливні податки в Європі, що, на думку неурядової організації, дозволяє галузі заощадити 27 млрд євро на рік, що допомогло підвищити дешеві авіаквитки та пов'язані з цим викиди. Морський транспорт має аналогічні пільги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що і рландська авіакомпанія Ryanair 2020 року скасує рейси з Києва у два міста Німеччини та Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX.

Також РБК-Україна писало, що польська авіакомпанія LOT у 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.

Також повідомлялося, що українська лоукост авіакомпанія SkyUp відкриє чотири нових курортних напряму з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузію.