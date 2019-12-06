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ЄС обмірковує перегляд податкових пільг на авіапаливо

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 14:54
ЄС обмірковує перегляд податкових пільг на авіапаливо
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Це може призвести до підвищення вартості квитків

Міністри фінансів країн ЄС заявили, що авіація може стати сектором, якому необхідно "оновити положення" про оподаткування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Як повідомляється, перегляд пільг обумовлений бажанням ЄС відповідати кліматичним цілям.

"Авіакомпанії в даний час не платять паливні податки в Європі, що, на думку неурядової організації, дозволяє галузі заощадити 27 млрд євро на рік, що допомогло підвищити дешеві авіаквитки та пов'язані з цим викиди. Морський транспорт має аналогічні пільги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ірландська авіакомпанія Ryanair 2020 року скасує рейси з Києва у два міста Німеччини та Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX.

Також РБК-Україна писало, що польська авіакомпанія LOT у 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.

Також повідомлялося, що українська лоукост авіакомпанія SkyUp відкриє чотири нових курортних напряму з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузію.

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