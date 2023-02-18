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ЄС об'єднає зусилля з оборонною промисловістю для постачання зброї Україні

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має намір об'єднати зусилля з оборонною промисловістю, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів, вкрай необхідних на полі бою в Україні та поповнити військові запаси блоку.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, вона запропонувала блоку зробити те, що він робив під час пандемії, щоб підготуватися до великомасштабного виробництва вакцини від COVID.

"Ми могли б подумати, наприклад, про попередні угоди про закупівлю, які дають оборонній промисловості можливість інвестувати у виробничі лінії зараз, щоб вони працювали швидше та збільшували обсяги, які вони можуть доставити", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що блок не може чекати місяцями та роками, щоб мати можливість поповнити свої військові запаси або відправити в Україну такі боєприпаси, як 155-мм артилерійські снаряди.

"Настав час, дійсно, прискорити виробництво та збільшити виробництво стандартизованої продукції, якої гостро потребує Україна, наприклад, стандартизованих боєприпасів", - сказала вона.

Нагадаємо, 17 лютого в Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки . Світові лідери обговорять погрози міжнародному порядку та допомогу Україні на тлі вторгнення РФ.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликає західних лідерів "подвоїти" військову підтримку України.

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