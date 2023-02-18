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Сунак закликав подвоїти військову допомогу Києву для вигнання російських військ із України

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Мюнхен, Субота 18 лютого 2023 11:59
Сунак закликав подвоїти військову допомогу Києву для вигнання російських військ із України Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликає західних лідерів "подвоїти" військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сунак заявить у суботу, 18 лютого, що для вигнання російських військ Україні потрібні "передові можливості, що відповідають стандартам НАТО".

У триденній конференції, на якій обговорюються найнагальніші проблеми міжнародної безпеки, беруть участь багато високопосадовців, у тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і віце-президент США Камала Харріс.

Сунак використовує свій виступ, щоб довести, що забезпечення міцного миру для України вимагатиме зміцнення міжнародного права і наполягатиме на розробці нового плану захисту суверенітету країни в майбутньому.

"На карту в цій війні поставлено навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації", - збирається сказати прем'єр.

За його словами, "вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо".

Нагадаємо, 17 лютого в Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки . Світові лідери обговорять погрози міжнародному порядку та допомогу Україні на тлі вторгнення РФ.

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