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ЕС объединит усилия с оборонной промышленностью для поставок оружия Украине

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз намерен объединить усилия с оборонной промышленностью, чтобы ускорить и увеличить производство боеприпасов, крайне необходимых на поле боя в Украине, и пополнить военные запасы блока.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она предложила блоку сделать то, что он делал во время пандемии, чтобы подготовиться к крупномасштабному производству вакцины от COVID.

"Мы могли бы подумать, например, о предварительных соглашениях о закупках, которые дают оборонной промышленности возможность инвестировать в производственные линии сейчас, чтобы они работали быстрее и увеличивали объемы, которые они могут доставить", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что блок не может ждать месяцами и годами, чтобы иметь возможность пополнить свои военные запасы или отправить на Украину такие боеприпасы, как 155-мм артиллерийские снаряды.

"Настало время, действительно, ускорить производство и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой остро нуждается Украина, например, стандартизированных боеприпасов", - сказала она.

Напомним, 17 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Мировые лидеры обсудят угрозы международному порядку и помощь Украине на фоне вторжения РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призовет западных лидеров "удвоить" военную поддержку Украины.

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Евросоюз