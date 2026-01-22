ЄС з недовірою ставиться до заяви Трампа про скасування мит, - Politico

Офіційні особи Євросоюзу скептично сприйняли заяву президента США Дональда Трампа про відміну загрози ввести мита на товари країн, які підтримали Данію перед загрозами Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Так, віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що поки рано робити висновки про те, що конфлікт, що назріває, між США і ЄС закінчився.
"Після останніх кількох днів, повних суперечок, нам слід почекати і подивитися, яких істотних угод буде досягнуто між (генеральним секретарем НАТО – ред.) Марком Рютте і Трампом", - заявив він.
Представник ЄС, який брав участь у переговорах щодо Гренландії, заявив Politico, що він би скептично поставився до того, щоб називати це фантастичною новиною.
"Ми не можемо жити своїм життям або керувати своїми країнами, ґрунтуючись на повідомленнях у соціальних мережах", - підкреслив політик.
Ще одне джерело видання в НАТО пов'язало пом'якшення позиції американського президента із зусиллями генсека Марка Рютте, який "налагодив тісні особисті стосунки з президентом США та виконує свою роботу".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вводить мита проти низки європейських країн доти, доки Вашингтон не зможе купити Гренландію. Тарифи підвищуватимуться у два етапи.
За його словами, починаючи з 1 лютого 2026 року, з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів та Фінляндії стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів.
З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії.
Ряд країн ЄС на цьому фоні почали розробляти варіанти відповідей США. Так, німецький уряд готовий значно підвищити для Сполучених Штатів плату за оренду військових баз на території Німеччини.