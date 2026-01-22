ЕС с недоверием относится к заявлению Трампа об отмене пошлин, - Politico

Официальные лица Евросоюза скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед угрозами Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Так, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что пока рано делать выводы о том, что назревающий конфликт между США и ЕС закончился.
"После последних нескольких дней, полных споров, нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между (генеральным секретарем НАТО - ред.) Марком Рютте и Трампом", - заявил он.
Представитель ЕС, участвовавший в переговорах по Гренландии, заявил Politico, что он бы скептически отнесся к тому, чтобы называть это фантастической новостью.
"Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях", - подчеркнул политик.
Еще один источник издания в НАТО связал смягчение позиции американского президента с усилиями генсека Марка Рютте, который "наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит пошлины против ряда европейских стран до тех пор, пока Вашингтон не сможет купить Гренландию. Тарифы будут повышаться в два этапа.
По его словам, начиная с 1 февраля 2026 года, с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10% пошлина на все товары, которые будут отправляться в Соединенные Штаты.
С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии.
Ряд стран ЕС на этом фоне начали разрабатывать варианты ответов США. Так, немецкое правительство готово значительно повысить для Соединенных Штатов плату за аренду военных баз на территории Германии.