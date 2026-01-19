Відповідь на мита Трампа? Німеччина може підняти ціни на оренду баз США, - The Times

Німеччина придумала, як відповісти на можливе введення нових десятивідсоткових мит президентом США Дональдом Трампом нібито за перешкоджання приєднанню Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними The Times, німецький уряд готовий значно підвищити для Сполучених Штатів плату за оренду військових баз на території Німеччини.

Окрім того, як повідомляє видання, берлінські чиновники були вражені повідомленнями про те, що вони можуть витіснити американських військових з деяких американських баз на німецькій території, таких як Рамштайн і Штутгарт, які є важливими для Вашингтона для проектування сили в Африці та на Близькому Сході.

Одне джерело The Times заперечило, що це можливо, але заявило, що Німеччина може значно збільшити орендну плату, яку вона стягує за використання цих об'єктів.

Так само залишається малоймовірним, що окремі європейські країни заблокують доступ Америки до ключових ресурсів своїх економік, таких як данський інсулін, фінські криголами або нідерландські технології виробництва мікрочіпів.