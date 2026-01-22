ЕС с недоверием относится к заявлению Трампа об отмене пошлин, - Politico

Официальные лица Евросоюза скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед угрозами Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Так, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что пока рано делать выводы о том, что назревающий конфликт между США и ЕС закончился.

"После последних нескольких дней, полных споров, нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между (генеральным секретарем НАТО - ред.) Марком Рютте и Трампом", - заявил он.

Представитель ЕС, участвовавший в переговорах по Гренландии, заявил Politico, что он бы скептически отнесся к тому, чтобы называть это фантастической новостью.

"Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях", - подчеркнул политик.

Еще один источник издания в НАТО связал смягчение позиции американского президента с усилиями генсека Марка Рютте, который "наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу".