ЄС назвав потребу України в ракетах проти балістики: йдеться про тисячі

За словами Кубілюса, минулого року Україна зазнала близько 2 тис. ракетних ударів, із яких приблизно 900 були балістичними.

"Росіянам вдалося покращити характеристики своєї балістики, ці ракети тепер можуть змінювати траєкторію, що означає, що заходи протидії стали менш ефективними, про що нам розповіли самі українці", - зазначив він.

Єврокомісар пояснив, що через це для знищення однієї балістичної ракети може знадобитися більше ніж один перехоплювач.

"У зв'язку з цим українцям потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік", - наголосив єврокомісар.

Він також нагадав заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європі потрібно збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони на 400%.

На переконання Кубілюса, система ППО має бути багатошаровою та включати не лише класичні засоби перехоплення, а й дрони-перехоплювачі.

"Це велике завдання, і промисловість реагує та збільшує виробництво", - підкреслив він.

Єврокомісар додав, що ЄС серйозно ставиться до цієї проблеми і розраховує на результат уже найближчим часом.