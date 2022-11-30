В ЄС оцінили можливі втрати України у війні серед цивільних та військових

Варто зазначити, що президентка ЄК не назвала конкретні джерела, звідки вона взяла такі цифри, йдеться про "неназвані джерела".

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовне страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. За оцінками, на сьогодні загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових", - сказала Урсула.

Можна припускати, що під втратами українських військових вона мала на увазі й загиблих, і поранених.

Втім, в цьому плані варто зважати на коментарі Генштабу ЗСУ чи Міноборони. Тож варто почекати на офіційні коментарі українського військового керівництва.

Нагадаємо, у серпні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

При цьому зовсім нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що з початку повномасштабної війни загинула 101 українська жінка-військовослужбовець.

Додамо, за даними голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерала Марк Міллі, Росія та Україна втратили вбитими та пораненими приблизно по 100 тисяч військових. На що секретар РНБО відповів - ці дані не відповідають дійсності.

Втім після нього українські та російські втрати прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що втрати України у війні з РФ в 10 разів менші ніж російські.

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