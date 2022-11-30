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В ЄС оцінили можливі втрати України у війні серед цивільних та військових

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні могли загинути 20 000 цивільних. А втрати серед українських військових можуть оцінюватися в 100 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час відеозвернення.

Варто зазначити, що президентка ЄК не назвала конкретні джерела, звідки вона взяла такі цифри, йдеться про "неназвані джерела".

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовне страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. За оцінками, на сьогодні загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових", - сказала Урсула.

Можна припускати, що під втратами українських військових вона мала на увазі й загиблих, і поранених.

Втім, в цьому плані варто зважати на коментарі Генштабу ЗСУ чи Міноборони. Тож варто почекати на офіційні коментарі українського військового керівництва.

Нагадаємо, у серпні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

При цьому зовсім нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що з початку повномасштабної війни загинула 101 українська жінка-військовослужбовець.

Додамо, за даними голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерала Марк Міллі, Росія та Україна втратили вбитими та пораненими приблизно по 100 тисяч військових. На що секретар РНБО відповів - ці дані не відповідають дійсності.

Втім після нього українські та російські втрати прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що втрати України у війні з РФ в 10 разів менші ніж російські.

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