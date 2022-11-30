В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных

Стоит отметить, что президент ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, речь идет о "неназванных источниках".

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", - сказала Урсула.

Можно предполагать, что под потерями украинских военных она имела в виду и погибших, и раненых.

Впрочем, в этом плане нужно учитывать комментарии Генштаба ВСУ или Минобороны. Поэтому следует подождать официальных комментариев украинского военного руководства.

Напомним, что в августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

При этом совсем недавно глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что с начала полномасштабной войны погибла 101 украинская женщина-военнослужащая.

Добавим, по данным главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерала Марк Милли, Россия и Украина потеряли убитыми и ранеными примерно по 100 тысяч военных. На что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил - эти данные не соответствуют действительности.

Впрочем, после него украинские и российские потери прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что потери Украины в войне с РФ в 10 раз меньше российских.

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