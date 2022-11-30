В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. Потери же среди украинских военных могут оцениваться в 100 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время видеообращения.
Стоит отметить, что президент ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, речь идет о "неназванных источниках".
"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", - сказала Урсула.
Можно предполагать, что под потерями украинских военных она имела в виду и погибших, и раненых.
Впрочем, в этом плане нужно учитывать комментарии Генштаба ВСУ или Минобороны. Поэтому следует подождать официальных комментариев украинского военного руководства.
Напомним, что в августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.
При этом совсем недавно глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что с начала полномасштабной войны погибла 101 украинская женщина-военнослужащая.
Добавим, по данным главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерала Марк Милли, Россия и Украина потеряли убитыми и ранеными примерно по 100 тысяч военных. На что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил - эти данные не соответствуют действительности.
Впрочем, после него украинские и российские потери прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что потери Украины в войне с РФ в 10 раз меньше российских.
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