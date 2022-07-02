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В ЕС назвали военным преступлением ракетный удар России по Одесской области

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.

Официальный Брюссель требует от Москвы прекратить наносить удары против мирного населения.

"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

На данный момент известно о 21 погибшем.

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Одесса