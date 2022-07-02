В ЄС назвали військовим злочином ракетний удар Росії по Одеській області

Офіційний Брюссель вимагає від Москви припинити завдавати ударів проти мирного населення.

"Особи, відповідальні за дії, які є військовими злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", - заявив Боррель.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

На цей час відомо про 21 загиблого.

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