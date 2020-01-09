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В ЕС назвали версию о том, что самолет в Иране сбили по ошибке "заслуживающей доверия"

Новости » Политика     09.01.2020 - 20:37
В ЕС назвали версию о том, что самолет в Иране сбили по ошибке "заслуживающей доверия"
Фото: место крушения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Представители европейской службы безопасности сказали CNN, что сообщения о том, что самолет был сбит, "заслуживают доверия"

Представители европейской службы безопасности заявили, что информация о том, что украинский самолет был сбит в Иране по ошибке, "заслуживает доверия". Об этом сообщает CNN.

Представители европейской службы безопасности считают, что сообщения о том, что украинский авиалайнер был сбит зенитно-ракетным комплексом Ирана по ошибке, заслуживают доверия.

Напомним, Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Два чиновника Пентагона сказали изданию, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны. Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

В Иране заявили, что оба "черных ящика" с разбившегося самолета повреждены Самолет МАУ мог быть сбит зенитно-ракетной системой Ирана, - Newsweek
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