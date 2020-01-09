В ЄС назвали версію про те, що літак в Ірані збили помилково "такою, що заслуговує довіри"

Представники європейської служби безпеки сказали CNN, що повідомлення про те, що літак був збитий, "заслуговують довіри"

Представники європейської служби безпеки заявили, що інформація про те, що український літак був збитий в Ірані помилково, "заслуговує довіри". Про це повідомляє CNN.

Представники європейської служби безпеки вважають, що повідомлення про те, що український авіалайнер був збитий зенітно-ракетним комплексом Ірану помилково, заслуговують довіри.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Два чиновника Пентагону сказали виданню, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни. Крім того, інформацію про наявність даних у Пентагону про те, що український літак був збитий, підтверджує агентство CBS.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.