В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу

На трехсторонних переговорах по газу между Украиной, ЕС и Россией 28 октября в Брюсселе обсудят имплементацию норм ЕС в будущее соглашение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, трехсторонние переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы.

Согласно сообщению, замглавы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами проведет отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем, на которых будут присутствовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома".

"Я хочу развить конструктивный дух, который присутствовал на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - заявил Шефчович.

Напомним, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация 22 октября провели в Брюсселе технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних газовых переговоров.