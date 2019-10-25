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У ЄС назвали теми тристоронніх переговорів щодо газу

Новини » Економіка    25.10.2019 - 14:38
У ЄС назвали теми тристоронніх переговорів щодо газу
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

На переговорах обговорять рамковий контракт за правилами ЄС

На тристоронніх переговорах по газу між Україною, ЄС і Росією 28 жовтня у Брюсселі обговорять імплементацію норм ЄС у майбутню угоду. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Як наголошується в повідомленні, тристоронні переговори будуть зосереджені на наступних питаннях: як відобразити енергетичні правила Євросоюзу в майбутній рамковій угоді, тривалість майбутнього контракту, необхідні обсяги і тарифи.

Згідно з повідомленням, заступник голови Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович перед тристоронніми переговорами проведе окремі зустрічі з міністрами енергетики РФ і України Олександром Новаком та Олексієм Оржелем, на яких будуть присутні керівники "Нафтогазу" і "Газпрому".

"Я хочу розвинути конструктивний дух, який був присутній на останніх переговорах, коли ми побачили зближення позицій з деяких питань", - заявив Шефчович.

Нагадаємо, тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна, Європейська комісія і Російська Федерація 22 жовтня провели в Брюсселі технічні консультації в рамках підготовки до наступного етапу тристоронніх газових переговорів.

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