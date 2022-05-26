В ЕС назвали сумму замороженных активов Центробанка России

Страны ЕС в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов)/ США заморозили активы российского ЦБ на 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, страны ЕС также заморозили физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на 10 млрд евро.

Еврокомиссар отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов.

Страны Запада ввели санкции в ответ на войну против Украины, начатую 24 февраля. Минфин РФ в марте заявил, что были заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов ЦБ. О блокировке российских активов сообщали, в том числе Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался офис канцлера Карла Негаммера.

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