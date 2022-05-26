ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС назвали сумму замороженных активов Центробанка России

Новина українською →
Брюссель, Четверг 26 мая 2022 03:35
В ЕС назвали сумму замороженных активов Центробанка России Фото: В ЕС заморозили активы российского ЦБ на 23 млрд евро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Страны ЕС в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов)/ США заморозили активы российского ЦБ на 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, страны ЕС также заморозили физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на 10 млрд евро.

Еврокомиссар отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов.

Страны Запада ввели санкции в ответ на войну против Украины, начатую 24 февраля. Минфин РФ в марте заявил, что были заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов ЦБ. О блокировке российских активов сообщали, в том числе Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался офис канцлера Карла Негаммера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту