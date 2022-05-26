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У ЄС назвали суму заморожених активів Центробанку Росії

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Брюссель, Четвер 26 травня 2022 03:35
У ЄС назвали суму заморожених активів Центробанку Росії Фото: в ЄС заморозили активи російського ЦБ на 23 млрд євро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Країни ЄС в рамках санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму близько 23 млрд євро (24,5 млрд доларів)/ США заморозили активи російського ЦБ на 100 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, країни ЄС також заморозили фізичні активи росіян, у тому числі яхти і вілли, приблизно на 10 млрд євро.

Єврокомісар відмовився відповідати на питання про те, чи всі країни ЄС відзвітували про замороження активів.

Країни Заходу ввели санкції у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. Мінфін РФ в березні заявив, що були заморожені близько 300 млрд доларів золотовалютних резервів ЦБ. Про блокування російських активів повідомляли, в тому числі Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція.

Нагадаємо, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.

Австрійська влада вже виявила російських активів більш ніж на 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Про санкційні успіхи офіційного Відня відзвітував офіс канцлера Карла Негаммера.

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