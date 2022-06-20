В ЕС назвали сумму замороженных активов российских олигархов

По его словам, сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро.

Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, особенно в Германии.

Напомним, страны ЕС в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов), а США заморозили активы российского ЦБ на 100 млрд долларов.

Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался офис канцлера Карла Негаммера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.