У ЄС назвали ключовий негативний наслідок конфлікту на Близькому Сході

"Європейські авіакомпанії ще не відчувають дефіциту палива, але можуть зіткнутися з дефіцитом гасу найближчим часом", - заявила речниця виконавчого комітету ЄС з питань енергетичної політики Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, поставки сирої нафти на нафтопереробні заводи ЄС були стабільними, і наразі немає потреби в додатковому випуску запасів. Вона додала, що європейські нафтопереробні заводи здатні покрити близько 70% потреб блоку в гасі.

"Наша робота та наша роль на даний момент полягає в координації та зборі повної ситуаційної обізнаності та інформації про ситуацію в режимі реального часу, тому ми зараз щотижня скликаємо координаційні групи з питань нафти та газу", – підкреслила Ітконен.

Що кажуть авіакомпанії

Однак європейські оператори вже наполягають на діях та поступках з боку Брюсселя. Торгова асоціація Airlines for Europe (A4E), членами якої є Ryanair, Lufthansa та Air France-KLM, вже закликала до створення платформи для спільних переговорів та закупівлі гасу.

Лобістська група також хоче прийняти закон, який зобов’язує європейські країни спеціально запасати авіаційне паливо, як вони вже зобов’язані робити це з нафтою та газом.