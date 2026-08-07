В ЄС назвали головну причину затримки вступу України, - FT
ЄС наразі не готовий прийняти Україну до свого складу за прискореною процедурою. Головною перепоною для повноцінного членства залишається високий рівень корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Проблема корупції та виклики розширення
За інформацією видання, в Євросоюзі визнають, що без повномасштабного вторгнення Росії Україна взагалі не отримала б офіційного статусу кандидата.
Масштаби занепокоєння щодо незалежності судової системи та верховенства права залишаються високими.
"Не можна ввести до ЄС країну з 40 мільйонами населення, яка посідає 104 місце у світовому списку корупції. Це було б глузуванням з усього проєкту", - цитує видання високопоставленого дипломата ЄС.
Водночас у Брюсселі розуміють, що залишати Київ напризволяще не можна, а орієнтовна мета вступу до 2027 року була скоріше "криком про допомогу" з боку української влади, ніж реальним терміном.
Розширення ЄС як фактор безпеки
Після початку великої війни в Україні політика розширення ЄС перетворилася з економічної на безпекову. Члени блоку прагнуть бачити потужні та загартовані в боях українські збройні сили у своїй команді.
Однак розширення гальмує не лише ситуація в Україні. Сам Євросоюз виявився внутрішньо не готовим до прийому нових членів.
Щоб вирішити це питання, Франція та Німеччина пропонують модель "поетапної інтеграції", яка передбачає поступовий доступ до єдиного ринку та програм ЄС у міру виконання реформ, а не негайне повноправне членство.
Що передувало
Процес розширення ЄС залишався фактично замороженим протягом останнього десятиліття після приєднання Хорватії у 2013 році. Поштовхом до відновлення перемовин стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Окрім України та Молдови, у черзі на вступ перебувають країни Західних Балкан, зокрема Чорногорія та Албанія.
Наразі саме Чорногорія просунулася найдалі у виконанні вимог Брюсселя та претендує на завершення технічних перемовин найближчим часом.
Як змінилися настрої в ЄС щодо розширення
Нагадаємо, Україна визначила три ключові напрямки для більш інтенсивної роботи на шляху до членства в ЄС, серед яких - підтримка стійкості цієї зими.
Попри це, євроінтеграційний процес залишається складним і залежить від настроїв усередині самого блоку.
Як свідчать останні соціологічні дані, майже половина жителів Євросоюзу підтримують приєднання України до блоку.
Водночас у таких країнах, як Польща, Німеччина та Франція, які раніше були найактивнішими прибічниками Києва, спостерігається зниження рівня підтримки. Зокрема, у Польщі майже половина громадян виступає проти вступу України до ЄС.
Паралельно з цим Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для країни на шляху до Євросоюзу. Втім, дипломати зазначають, що орієнтири щодо швидкого вступу наражаються на стриману позицію Брюсселя через внутрішні виклики самого союзу.