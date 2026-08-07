В ЕС назвали главную причину задержки вступления Украины, - FT
ЕС пока не готов принять Украину в свой состав по ускоренной процедуре. Главным препятствием для полноценного членства остается высокий уровень коррупции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Проблема коррупции и вызовы расширения
По информации издания, в Евросоюзе признают, что без полномасштабного вторжения России Украина вообще не получила бы официальный статус кандидата.
Масштабы беспокойства по поводу независимости судебной системы и верховенства права остаются высокими.
"Нельзя ввести в ЕС страну с 40 миллионами населения, которая занимает 104 место в мировом списке коррупции. Это было бы насмешкой над всем проектом", - цитирует издание высокопоставленного дипломата ЕС.
В то же время в Брюсселе понимают, что покидать Киев на произвол судьбы нельзя, а ориентировочная цель вступления к 2027 году была скорее "криком о помощи" со стороны украинской власти, чем реальным термином.
Расширение ЕС как фактор безопасности
После начала большой войны в Украине политика расширения ЕС превратилась из экономической в безопасность. Члены блока стремятся видеть мощные и закаленные в боях украинские вооруженные силы в своей команде.
Однако расширение тормозит не только ситуация в Украине. Сам Евросоюз оказался внутренне не готов к приему новых членов.
Чтобы решить этот вопрос, Франция и Германия предлагают модель "поэтапной интеграции", которая предусматривает постепенный доступ к единому рынку и программам ЕС по мере реформ, а не немедленное полноправное членство.
Что предшествовало
Процесс расширения ЕС оставался фактически замороженным за последнее десятилетие после присоединения Хорватии в 2013 году. Толчком к возобновлению переговоров стало полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.
Кроме Украины и Молдовы, в очереди на вступление находятся страны Западных Балкан, в частности, Черногория и Албания.
Сейчас именно Черногория продвинулась дальше в выполнении требований Брюсселя и претендует на завершение технических переговоров в ближайшее время.
Как изменились настроения в ЕС по расширению
Напомним, Украина определила три ключевых направления для более интенсивной работы по пути к членству в ЕС, среди которых - поддержание устойчивости этой зимой.
Несмотря на это, евроинтеграционный процесс остается сложным и зависит от настроений внутри самого блока.
Как свидетельствуют последние социологические данные, около половины жителей Евросоюза поддерживают присоединение Украины к блоку.
В то же время в таких странах, как Польша, Германия и Франция, которые раньше были самыми активными сторонниками Киева, наблюдается снижение уровня поддержки. В частности, в Польше около половины граждан выступает против вступления Украины в ЕС.
Параллельно с этим Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета для страны по пути в Евросоюз. Впрочем, дипломаты отмечают, что ориентиры по быстрому вступлению подвергаются сдержанной позиции Брюсселя из-за внутренних вызовов самого союза.