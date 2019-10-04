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В ЕС назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу

Новости » Экономика    04.10.2019 - 11:38
В ЕС назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу
Фото: переговоры по газу (twitter.com/MinenergoGov)

Трехсторонняя встреча по газу пройдет 28 октября

Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Российская Федерация-Европейский союз пройдут 28 октября. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович в своем Twitter.

Как сообщил Шефчович, переговоры пройдут на основе достигнутых ранее договоренностей между Украиной и РФ.

"Рад, что 28 октября состоится следующий раунд переговоров Трехсторонних переговоров с Россией и Украиной, основанный на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце", - написал Шефчович .

В ЕС назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу

Напомним, прошлые переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС прошли 19 сентября в Брюсселе. Во время переговоров Украина передала РФ проект нового договора о транзите газа, а также дорожную карту анбандлинга газотранспортной системы (ГТС).

Также сообщалось, что Брюссель настаивает на принятие долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину. По словам Шефчовича, прогресса в этом вопросе ЕС планирует добиваться во время следующих трехсторонних переговоров с Украиной и РФ.

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