У ЄС назвали дату проведення тристоронніх переговорів щодо газу

Фото: переговори по газу (twitter.com/MinenergoGov)

Тристороння зустріч щодо газу відбудеться 28 жовтня

Тристоронні переговори по газу у форматі Україна-Російська Федерація-Європейський союз пройдуть 28 жовтня. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович у своєму Twitter.

Як повідомив Шефчович, переговори пройдуть на основі досягнутих раніше домовленостей між Україною та РФ.

"Радий, що 28 жовтня відбудеться наступний раунд переговорів Тристоронніх переговорів з Росією і Україною, заснований на прогресі, досягнутому раніше в цьому місяці", - написав Шефчович .

Нагадаємо, попередні переговори щодо газу між Україною, Росією і ЄС пройшли 19 вересня в Брюсселі. Під час переговорів Україна передала РФ проект нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлинга газотранспортної системи (ГТС).

Також повідомлялося, що Брюссель наполягає на прийняття довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну. За словами Шефчовича, прогресу в цьому питанні ЄС планує домагатися під час наступних тристоронніх переговорів з Україною та РФ.