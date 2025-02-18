Країни ЄС готують пакет військової допомоги Україні на 6 млрд євро, - Politico
Країни Європейського союзу обговорюють можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, до пакета можуть увійти понад 1,5 млн артилерійських снарядів, а також системи ППО. Є ймовірність, що його оприлюднять перед візитом єврокомісарів в Україну 24 лютого - річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Два неназваних дипломати розповіли Politico, що 6 млрд євро - це відправна точка. Вартість пакета може збільшитися і до 10 млрд євро, якщо країни ЄС знайдуть більше озброєння у своїх запасах.
Видання уточнює, що такий пакет для України міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.
Один із неназваних дипломатів уточнив, що Україні можуть надати як військову техніку, так і грошові кошти. Внесок країн ЄС буде пропорційний їхньому валовому національному доходу.
Politico пише, що нова військова допомога допоможе Україні стримати російські атаки на лінії фронту і захистити свої міста від ударів з повітря. Це також може підкріпити аргументи ЄС на користь участі блоку в мирних переговорах.
При цьому залишається незрозумілим, чи схвалить пакет ЄС загалом, чи таку ініціативу розглядатиме коаліція окремих країн країн. Один з дипломатів сказав, що одностайне схвалення малоймовірне з огляду на протидію Угорщини.
Допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, Україна стала більше залежати від європейської допомоги після того, як президентом США став Дональд Трамп.
Зокрема, нова влада США хоче покласти на Європу відповідальність за гарантії безпеки для України. Наразі розглядається варіант, за якого Європа відправить в Україну миротворчий контингент.
До слова, вчора, 17 лютого, Німеччина заявила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли ракети для систем ППО IRIS-T, багато дронів і самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
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