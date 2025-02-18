Країни ЄС готують пакет військової допомоги Україні на 6 млрд євро, - Politico

Країни Європейського союзу обговорюють можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, до пакета можуть увійти понад 1,5 млн артилерійських снарядів, а також системи ППО. Є ймовірність, що його оприлюднять перед візитом єврокомісарів в Україну 24 лютого - річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Два неназваних дипломати розповіли Politico, що 6 млрд євро - це відправна точка. Вартість пакета може збільшитися і до 10 млрд євро, якщо країни ЄС знайдуть більше озброєння у своїх запасах.

Видання уточнює, що такий пакет для України міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Один із неназваних дипломатів уточнив, що Україні можуть надати як військову техніку, так і грошові кошти. Внесок країн ЄС буде пропорційний їхньому валовому національному доходу.

Politico пише, що нова військова допомога допоможе Україні стримати російські атаки на лінії фронту і захистити свої міста від ударів з повітря. Це також може підкріпити аргументи ЄС на користь участі блоку в мирних переговорах.

При цьому залишається незрозумілим, чи схвалить пакет ЄС загалом, чи таку ініціативу розглядатиме коаліція окремих країн країн. Один з дипломатів сказав, що одностайне схвалення малоймовірне з огляду на протидію Угорщини.