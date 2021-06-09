ЕС, НАТО и Россия: утверждена стратегия внешней политики Украины

Кабинет министров утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ содержит основные принципы украинской политики в отношении Европейского союза, НАТО и Российской Федерации.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
В стратегии говорится, что Евросоюз является одним из главных субъектов мировой политики и ключевым партнером Украины в Европе. Поэтому полноправное членство Украины в ЕС является стратегической целью государства.
Кроме того, стратегическим курсом остается и вступление в НАТО. На пути к нему украинская сторона намерена использовать помощь альянса для противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.
Также в документе говорится, что главной целью Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение вооруженного конфликта и возвращение оккупированных территорий.
Фото: Стратегия внешнеполитической деятельности Украины
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.
До этого президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вступление Украины в НАТО и поднял вопрос о подготовке плана с привязкой к конкретным датам.