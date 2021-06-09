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ЄС, НАТО і Росія: затверджено стратегію зовнішньої політики України

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Документ містить основні принципи української політики щодо Європейського союзу, НАТО і Російської Федерації.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

У стратегії йдеться, що Євросоюз є одним з головних суб'єктів світової політики і ключовим партнером України в Європі. Тому повноправне членство України в ЄС є стратегічною метою держави.

Крім того, стратегічним курсом залишається і вступ до НАТО. На шляху до нього українська сторона має намір використовувати допомогу альянсу для протидії агресії з боку Російської Федерації.

Також в документі йдеться, що головною метою України на російському напрямку в середньостроковій перспективі є припинення збройного конфлікту і повернення окупованих територій.

Фото: Стратегія зовнішньополітичної діяльності України

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

До цього президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом торкнувся вступу України до НАТО і підняв питання про підготовку плану з прив'язкою до конкретних дат.

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