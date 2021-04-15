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ЄС і НАТО підтримають заходи США проти Росії, але свої санкції не введуть, - Washington Post

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 15:13
ЄС і НАТО підтримають заходи США проти Росії, але свої санкції не введуть, - Washington Post Фото: Володимир Путін і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Європейський союз і НАТО виступлять на підтримку заяви Білого дому про додаткові заходи стосовно Росії. Однак свої санкції вводити не збираються.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела.

Президент США Джо Байден сьогодні оголосив про санкції проти РФ.

"Очікується, що європейські союзники НАТО виступлять із заявами про підтримку після заяви Білого дому, хоча вони не планують вводити власні нові санкції, заявили офіційні особи.

В Білому домі розраховують, що нові обмежувальні заходи стануть сигналом для Москви, який висловить невдоволення США. У той же час санкції не будуть означати припинення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Москвою.

Рішення Білого дому, за словами джерела, буде зосереджено на діяльності Росії за її межами і "покликане сигналізувати російському уряду про те, що його дестабілізуючий поведінка неприйнятна".

Раніше повідомлялося, що у США готують санкції проти оточення Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

У Кремлі заявили, що нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена.

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