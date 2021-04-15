ЄС і НАТО підтримають заходи США проти Росії, але свої санкції не введуть, - Washington Post

Європейський союз і НАТО виступлять на підтримку заяви Білого дому про додаткові заходи стосовно Росії. Однак свої санкції вводити не збираються.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела .

Президент США Джо Байден сьогодні оголосив про санкції проти РФ.

"Очікується, що європейські союзники НАТО виступлять із заявами про підтримку після заяви Білого дому, хоча вони не планують вводити власні нові санкції, заявили офіційні особи.

В Білому домі розраховують, що нові обмежувальні заходи стануть сигналом для Москви, який висловить невдоволення США. У той же час санкції не будуть означати припинення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Москвою.

Рішення Білого дому, за словами джерела, буде зосереджено на діяльності Росії за її межами і "покликане сигналізувати російському уряду про те, що його дестабілізуючий поведінка неприйнятна".