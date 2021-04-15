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Байден сегодня объявит о введении новых санкций против России

Новина українською → Вашингтон, Четверг 15 апреля 2021 15:01
Байден сегодня объявит о введении новых санкций против России Фото: президент США Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о введении новых санкций против России. Санкции касаются хакерской атаки и вмешательства в американские выборы.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN, его слова приводит на своей странице Twitter корреспондент канала Кэйтлен Коллинс.

Байден объявит о санкциях 15 марта.

"То, о чем президент Байден объявит сегодня, - это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая ответ на кибератаки и вмешательство в выборы", - сказал Салливан.

Отметим, в Кремле отреагировали на возможные новые санкции США против РФ. Говорят, что они не поспособствуют встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Напомним, по данным издания The New York Times, новый пакет антироссийских санкций, который планируют ввести США, может коснуться суверенного долга России.

Ранее сообщалось, что в США готовят санкции против окружения Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

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