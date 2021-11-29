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ЕС и НАТО объединят усилия из-за гибридной атаки Беларуси, - президент Еврокомиссии

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Латвия, Понедельник 29 ноября 2021 04:35
ЕС и НАТО объединят усилия из-за гибридной атаки Беларуси, - президент Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз и НАТО намерены объединить усилия из-за гибридных атак Беларуси. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Вопрос о мигрантах, которые стремятся попасть в Евросоюз, обсуждался на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом Столтенберг и Ляйен выступили единым фронтом против давления на восточные границы ЕС.

"Лукашенко не удалось подорвать единство и солидарность ЕС. Мы все вместе противостоим его гибридной атаке. Но нам также рекомендуется извлечь уроки. Чтобы отвлечься от своих внутренних проблем, наши противники не уклоняются от ведения гибридных атак на нас", - сказала Ляйен.

Она также добавила, что ЕС и НАТО важно работать совместно.

"Важно, чтобы Европейский Союз и НАТО работали рука об руку. Мы проверяем и координируем наши действия в кризисных ситуациях во время регулярных учений; и мы усиливаем нашу координацию, сотрудничество по вопросам устойчивости, ситуационной осведомленности и борьбы с дезинформацией", - сказала Ляйен.

Напомним, что президент Литвы призвал НАТО пересмотреть позицию по отношению к Беларуси. Причина - интеграция с вооруженными силами РФ.

Ранее сообщалось, что на этой встрече обсуждали и российские войска у границ Украины. Генсек НАТО осудил Россию и призвал снизить напряженность.

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