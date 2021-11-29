ЕС и НАТО объединят усилия из-за гибридной атаки Беларуси, - президент Еврокомиссии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

Вопрос о мигрантах, которые стремятся попасть в Евросоюз, обсуждался на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом Столтенберг и Ляйен выступили единым фронтом против давления на восточные границы ЕС.

"Лукашенко не удалось подорвать единство и солидарность ЕС. Мы все вместе противостоим его гибридной атаке. Н о нам также рекомендуется извлечь уроки. Чтобы отвлечься от своих внутренних проблем, наши противники не уклоняются от ведения гибридных атак на нас", - сказала Ляйен.

Она также добавила, что ЕС и НАТО важно работать совместно.