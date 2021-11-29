ЄС і НАТО об'єднають зусилля через гібридну атаку Білорусі, - президент Єврокомісії
Євросоюз і НАТО мають намір об'єднати зусилля через гібридних атак Білорусі. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
Питання про мігрантів, які прагнуть потрапити в Євросоюз, обговорювалося на зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. При цьому Столтенберг і Ляйєн виступили єдиним фронтом проти тиску на східні кордони ЄС.
"Лукашенку не вдалося підірвати єдність і солідарність ЄС. Ми всі разом протистоїмо його гібридній атаці. Нам також рекомендовано винести уроки. Щоб відволіктися від своїх внутрішніх проблем, наші противники не ухиляються від ведення гібридних атак на нас", - сказала Ляйен.
Вона також додала, що ЄС і НАТО важливо працювати спільно.
"Важливо, щоб Європейський Союз і НАТО працювали рука об руку. Ми перевіряємо і координуємо наші дії в кризових ситуаціях під час регулярних навчань; і ми посилюємо нашу координацію, співпрацю з питань стійкості, ситуаційної обізнаності та боротьби з дезінформацією", - сказала Ляйєн.
Нагадаємо, що президент Литви закликав НАТО переглянути позицію по відношенню до Білорусі. Причина-інтеграція зі Збройними силами РФ.
Раніше повідомлялося, що на цій зустрічі обговорювали і російські війська біля кордонів України. Генсек НАТО засудив Росію і закликав знизити напруженість.