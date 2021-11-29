ЄС і НАТО об'єднають зусилля через гібридну атаку Білорусі, - президент Єврокомісії

Євросоюз і НАТО мають намір об'єднати зусилля через гібридних атак Білорусі . Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО .

Питання про мігрантів, які прагнуть потрапити в Євросоюз, обговорювалося на зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. При цьому Столтенберг і Ляйєн виступили єдиним фронтом проти тиску на східні кордони ЄС.

"Лукашенку не вдалося підірвати єдність і солідарність ЄС. Ми всі разом протистоїмо його гібридній атаці. Нам також рекомендовано винести уроки. Щоб відволіктися від своїх внутрішніх проблем, наші противники не ухиляються від ведення гібридних атак на нас", - сказала Ляйен.

Вона також додала, що ЄС і НАТО важливо працювати спільно.