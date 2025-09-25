ЄС, НАТО, МВФ, ООН: кому найбільше довіряють українці

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування про ставлення громадян до міжнародних організацій. Найвищий рівень довіри отримав Європейський Союз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube.
ЄС повністю довіряють 18% респондентів, ще 45% - скоріше довіряють. Лише 25% висловили недовіру.
Міжнародному валютному фонду довіряють 58% опитаних (16% повністю і 42% скоріше довіряють). Недовіру висловили 29%.
НАТО підтримують 54% українців (17% повністю і 37% скоріше довіряють). Водночас 41% респондентів заявили, що не довіряють Альянсу.
Рада Європи отримала 53% довіри (14% повністю і 39% скоріше довіряють). Недовіра становить 29%.
Таким чином, ця організація посідає четверте місце за рівнем підтримки серед українців.
ООН має лише 40% довіри проти 56% недовіри. Це свідчить про критичне сприйняття ролі організації у війні.
До ОБСЄ довіра ще нижча - 37%. Недовіра становить 47%, що є одним із найгірших показників серед усіх структур.
Опитування було проведене серед 2000 респондентів з 31 липня по 5 серпня 2025 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, ідею вступу України до ЄС підтримує 74% громадян. 42% опитаних вважають, що вступ до ЄС відбудеться впродовж найближчих 5 років. Ще 22% відводять на цей процес від 6 до 10 років.
Водночас 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.
За даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.