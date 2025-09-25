UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЄС, НАТО, МВФ, ООН: кому найбільше довіряють українці

Фото: Українці найбільше довіряють ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування про ставлення громадян до міжнародних організацій. Найвищий рівень довіри отримав Європейський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube.

ЄС повністю довіряють 18% респондентів, ще 45% - скоріше довіряють. Лише 25% висловили недовіру.

Високий рівень довіри до МВФ та НАТО

Міжнародному валютному фонду довіряють 58% опитаних (16% повністю і 42% скоріше довіряють). Недовіру висловили 29%.

НАТО підтримують 54% українців (17% повністю і 37% скоріше довіряють). Водночас 41% респондентів заявили, що не довіряють Альянсу.

Рада Європи - у верхній частині рейтингу

Рада Європи отримала 53% довіри (14% повністю і 39% скоріше довіряють). Недовіра становить 29%.

Таким чином, ця організація посідає четверте місце за рівнем підтримки серед українців.

Найбільша недовіра до ООН та ОБСЄ

ООН має лише 40% довіри проти 56% недовіри. Це свідчить про критичне сприйняття ролі організації у війні.

До ОБСЄ довіра ще нижча - 37%. Недовіра становить 47%, що є одним із найгірших показників серед усіх структур.

Опитування було проведене серед 2000 респондентів  з 31 липня по 5 серпня 2025 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, ідею вступу України до ЄС підтримує 74% громадян. 42% опитаних вважають, що вступ до ЄС відбудеться впродовж найближчих 5 років. Ще 22% відводять на цей процес від 6 до 10 років.

Водночас 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

За даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФЄвросоюз