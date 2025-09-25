ЄС, НАТО, МВФ, ООН: кому найбільше довіряють українці

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, ідею вступу України до ЄС підтримує 74% громадян. 42% опитаних вважають, що вступ до ЄС відбудеться впродовж найближчих 5 років. Ще 22% відводять на цей процес від 6 до 10 років.

Водночас 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

За даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.