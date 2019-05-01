В ЕС настаивают на политическом решении венесуэльского кризиса

Европейский союз настаивает на политическом решении кризиса, который продолжается в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

По словам Могерини, Евросоюз пристально следит за последними событиями в Венесуэле. Она подчеркнула, что решить кризис в стране можно только политическим путем.

"Мы снова подчеркиваем, что решение многих кризисов, с которыми столкнулась страна, может быть только политическим, мирным и демократическим", - говорится в заявлении.

Кроме того, Могерини отвергает любые формы насилия и призывает все стороны конфликта в Венесуэле к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и человеческих жертв.

"ЕС поддерживает народ Венесуэлы и продолжит прикладывать усилия, направленные на то, чтобы в Венесуэле прошли свободные и честные выборы в соответствии с конституцией страны", - добавила она.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на ситуацию, которая сложилась во время акций протеста в Венесуэле. По словам Трампа, он "очень внимательно" следит за ситуацией, которая разворачивается в Венесуэле.

Напомним, 30 апреля часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Протесты в Венесуэле переросли в противостояние между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону протестующих. По последним данным, в ходе столкновений пострадали полсотни людей.