ЄС направить прикордонників у Фінляндію для патрулювання кордону з Росією

Перша група офіцерів прибуде до Фінляндії 29 листопада для розширення спільної операції Frontex Terra 2023 у цій країні.

До першої групи увійдуть:

офіцери прикордонного контролю,

співробітники служби підтримки у реєстрації мігрантів,

експерти з документів та перекладачі.

Загалом нині у Frontex на кордоні з Фінляндією працюють 10 офіцерів.

Яка мета

В Агентстві зазначили, що таке "значне підкріплення" стане прикладом прихильності організації до "швидкого реагування та ефективної підтримки".

За словами виконавчого директора європейського агентства Ганса Лейтенса, підтримка Frontex Фінляндії виходить за межі логістики.

Реакція на гібридні погрози

"Це демонстрація єдиної позиції Європейського Союзу проти гібридних викликів, які торкаються одного з його членів", - заявив він.

Також у Frontex розповіли, що подібна швидка мобілізація ресурсів відображає важливу роль Агентства у забезпеченні безпеки європейських кордонів, показує здатність "адаптуватися і швидко реагувати на потреби держав-членів, що виникають".

"Зовнішні кордони Фінляндії протяжністю 1 340 км також є межами ЄС, що робить їхню безпеку предметом колективної європейської стурбованості", - йдеться у повідомленні.

Закриття фінського кордону з РФ

Нагадаємо, Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Додамо також, що раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.