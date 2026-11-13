ЄС направить на переговори з Україною та РФ радників з нацбезпеки п'яти країн

Кошта заявив, що ЄС на майбутніх переговорах представлятимуть представники інституцій ЄС і радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Британії, Італії та Польщі.

Європейський чиновник розповів агентству, що представники цих країн візьмуть участь у всіх майбутніх переговорах на технічному рівні.

Він додав, що Європа досі не призначила лідерів, які представляли б її на переговорах.

Bloomberg з посиланням на слова представника Єврокомісії повідомило, що лідери країн-членів обговорять це питання під час майбутньої пресконференції.

Переговори щодо війни в Україні

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори представників України, США та Росії. Європейські країни безпосередньо в тристоронніх зустрічах не брали участі, однак українська сторона паралельно проводила консультації з ними.

Після завершення переговорів в Абу-Дабі американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви, де зустрілися з російським диктатором. Згодом вони провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Пізніше Віткофф заявив, що російська сторона погодилася на участь європейських представників у наступному раунді переговорів.