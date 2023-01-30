ЄС наклав санкції на виробника безпілотників в Ірані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС .

Іранська корпорація HESA спеціалізується на виробництві військових і цивільних літаків і безпілотних літальних апаратів. Ці БПЛА використовує Корпус вартових ісламської революції.

У документі зазначили, що ці безпілотники використовує і Російська Федерація. У Раді ЄС заявили, що ця організація бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії.

Саме через вона має бути внесена до переліку фізичних і юридичних осіб та організацій, на які накладаються обмежувальні заходи.