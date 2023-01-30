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ЕС наложил санкции на производителя беспилотников в Иране

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Понедельник 30 января 2023 17:20
ЕС наложил санкции на производителя беспилотников в Иране Фото: ЕС наложил санкции на производителя беспилотников в Иране (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз добавил в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Она производит беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Иранская корпорация HESA специализируется на производстве военных и гражданских самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА использует Корпус стражей исламской революции.

В документе отметили, что эти беспилотники используют и Российскую Федерацию. В Совете ЕС заявили, что эта организация участвует в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Именно она должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, на которые налагаются ограничительные меры.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пятерых членов его правления за притеснение протестов в Иране.

Министры стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Ирана. Он касается лиц, причастных к подавлению мирных протестов.

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