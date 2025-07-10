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ЕС предоставил Украине еще 1 млрд евро за счет российских активов

Украина, Четверг 10 июля 2025 14:00
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ЕС предоставил Украине еще 1 млрд евро за счет российских активов Фото: ЕС предоставил Украине 1 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В госбюджет Украины поступило 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.

"Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине - 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

Международная помощь

НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.

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