ЕС предоставил Украине еще 1 млрд евро за счет российских активов
В госбюджет Украины поступило 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).
В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.
"Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине - 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
Международная помощь
НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.
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