ЕС предоставил Украине еще 1 млрд евро за счет российских активов

В госбюджет Украины поступило 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине - 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

Международная помощь

НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.

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